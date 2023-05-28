Мир 28 мая 2023, 07:47 Зеленского уличили в попытках «слить» Залужного Украинский генерал Кривонос заявил о слежке офиса Зеленского за главкомом ВСУ Залужным Википедия

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Офис украинского президента Владимира Зеленского начал слежку за главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным, увидев в нем политического соперника. Об этом РИА «Новости» сообщил бывший генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос.

По его словам, Залужного специально вытеснили из медийного пространства, рассматривая его как угрозу офису Владимира Зеленского.

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«Они системно и красиво делают все, чтобы Залужный выпал из медиапространства. Его окружение уже практически зачистили, поставив вокруг главкома своих людей. Это и называется попыткой проследить за каждым его шагом. Чтобы знать, о чем он говорит и с кем встречается. Ситуация дошла до маразма», — сказал Кривонос.

Ранее западные СМИ обратили внимание на то, что Залужный длительное время не появляется на публичных мероприятиях. После этого стало известно, главком во время обстрела получил осколочные ранения и черепно-мозговую травму.

Украинское Минобороны выступило с опровержением этой информации, но Залужный с тех пор на публике не появлялся.