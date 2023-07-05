Мир 05 июля 2023, 02:53 Зеленского уличили в покушении на американский праздник Ветеран Дрейвен: Зеленский использует День независимости США в корыстных целях Официальное интернет-представительство президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский покушается на День независимости США, чтобы в очередной раз выпросить помощи. Таким мнением американский ветеран Ноктис Дрейвен поделился на своей странице в Twitter.

«Человек, который не знает стыда… Зеленский покушается на 4 июля, чтобы подлизываться и умолять о дополнительной поддержке», — написал он.

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По словам Дрейвен, Украина и США не являются союзниками, к тому же большинство американцев не поддерживают киевский режим.

«Украина не является союзником, формально или как-то иначе, 99% американцев не знали о существовании Украины до организованного Западом государственного переворота в 2014-16 годах», — пояснил ветеран.

Дрейвен отметил, что администрация Джо Байдена отправляет оружие Украине, не спрашивая мнение рядовых американцев. Ветеран также призвал киевский режим не использовать День независимости в своих целях.

Тихоокеанский флот США в День независимости Америки поделился фотографией с силуэтами российских истребителей Су-27 и советского противолодочного корабля проекта 61.