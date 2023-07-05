Мир 05 июля 2023, 20:58 Зеленского уличили в подготовке провокации на ЗАЭС Экс-депутат ЕП Филиппо: Зеленский и НАТО готовят страшную провокацию на Запорожской АЭС Официальный сайт Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский начал готовиться к провокации на Запорожской атомной электростанции. Таким мнением поделился бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter.

«Зеленский с НАТО готовят страшную провокацию в Запорожье?!» — написал он

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По его словам, украинские власти и Североатлантический альянс не постеснялись устроить диверсии на газопроводе «Северный поток», а теперь Зеленский хочет добиться большого удара в преддверии саммита НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе.

По мнению политика, Зеленскому нужен повод, чтобы Запад предоставил Украине еще оружие. Филлипо отметил, что развитие такой ситуации грозит большой опасностью.

Президент Украины накануне заявил, что российская сторона разместила «похожие на взрывчатку» предметы на крыше энергоблоков Запорожской атомной электростанции. По его словам, Россия якобы планирует «имитировать удар по станции».

Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что Киев собирается совершить атаку на ЗАЭС с помощью высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе.