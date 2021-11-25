Зеленского уличили в планах ввести военное положение на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский собирается вести в стране военное положение с 1 декабря. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

«По моей информации, Зеленский планирует на СНБО (Совет национальной безопасности и обороны — прим. ред.) 1 декабря ввести военное положение на Украине на два месяца, и делается это с одной целью: контроль над СМИ, потому что военное положение — это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан», — сказал он. Его процитировал сайт телеканала «НАШ».

В частности, речь якобы идет об ограничении свободы слова, собственности. Также это касается демократических митингов и других публичных мероприятий.

По его словам, решение уже принято, пока же ожидается официальное подписание соответствующего указа. По закону СНБО подает предложение о введении военного положения президенту, после этого глава государства издает указ о введении военного положения, документ должна утвердить Верховная рада.