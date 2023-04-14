Мир 14 апреля 2023, 10:51 Зеленского уличили в открытии второго фронта на Украине РИА «Новости»: президент Зеленский открыл второй фронт на Украине Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Украинский президент Владимир Зеленский начал войну против глав регионов страны из-за желания выстроить единоличную вертикаль власти. Об этом написало РИА «Новости».

Автор материала обратил внимание, что суд запретил мэру Чернигова Вячеславу Атрошенко исполнять свои обязанности в течение года.

Реклама

«Офис президента фактически парализовал работу местных властей, связывая руки тем, кто неугоден лично Зеленскому. Такая ситуация началась даже не вчера, а с прошлого лета», — говорится в статье.

Также журналисты напомнили, что Зеленский лишил гражданства главу штаба обороны Днепропетровска Геннадия Корбана.

Колумнисты предполагают, что политическая система Украины постепенно превращается в автократию с признаками диктатуры, не стесняясь репрессивных методов.

Ранее украинский политик Олег Соскин не исключил ухода Зеленского в отставку из-за дезинформации по потерям ВСУ на фронте.