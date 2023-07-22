Мир 22 июля 2023, 10:17 Зеленского уличили в «ополячивании» Украины Спикер Госдумы Володин заявил, что Зеленский начал «ополячивание» Украины РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский начал процесс «ополячивания» Украины в надежде, что благодаря этому сумеет сохранить власть. Об этом в Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Зеленский начал процесс ополячивания страны. Он надеется, что хозяева позволят ему в благодарность подольше остаться у власти», — написал он.

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Володин отметил, что в Польше создали воинское подразделение из 25 тысяч человек, в котором в основном состоят литовские и польские солдаты.

«Они готовы к оккупации западной части Украины. Поляки намерены вернуть ее себе, потому что считают эту территорию своей исторически — Восточными Кресами. Здесь им украинцы не нужны», — добавил парламентарий.

Спикер Госдумы добавил, что США и Евросоюз проводят геноцид народа Украины, посылая сотни тысяч жителей страны гибнуть на поле боя.

Ранее президент России Владимир Путин также заявил, что литовско-польское войско собрали для оккупации запада Украины.