22 июля 2023, 10:17
Зеленского уличили в «ополячивании» Украины
Спикер Госдумы Володин заявил, что Зеленский начал «ополячивание» Украины
Президент Украины Владимир Зеленский начал процесс «ополячивания» Украины в надежде, что благодаря этому сумеет сохранить власть. Об этом в Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Зеленский начал процесс ополячивания страны. Он надеется, что хозяева позволят ему в благодарность подольше остаться у власти», — написал он.
Реклама
Володин отметил, что в Польше создали воинское подразделение из 25 тысяч человек, в котором в основном состоят литовские и польские солдаты.
«Они готовы к оккупации западной части Украины. Поляки намерены вернуть ее себе, потому что считают эту территорию своей исторически — Восточными Кресами. Здесь им украинцы не нужны», — добавил парламентарий.
Спикер Госдумы добавил, что США и Евросоюз проводят геноцид народа Украины, посылая сотни тысяч жителей страны гибнуть на поле боя.
Ранее президент России Владимир Путин также заявил, что литовско-польское войско собрали для оккупации запада Украины.
Украина
Польша
Реклама
Реклама