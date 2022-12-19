19 декабря 2022, 16:32
Зеленского уличили в испытании терпения европейских лидеров
Politico сообщило, что Зеленский отказом от переговоров с Россией испытывает терпение ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский отказом от переговоров с Россией по мирному урегулированию конфликта испытывает терпение европейских лидеров. Об этом сообщило американское издание Politico.
«Настрой Зеленского на продолжении конфронтации с Россией испытывает шаткое терпение европейских лидеров», — отметили авторы статьи.
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По их мнению, разгон инфляции и энергетический кризис вызвал внутренние колебания среди лидеров Евросоюза в вопросе продолжения поддержки Украины, тогда как за океаном ситуация другая.
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«Например, у США гораздо более сильная экономика, там терпения больше. Тем более, Байден неоднократно подчеркивал, что не станет давить на Зеленского в вопросе прекращения боевых действий», — добавили журналисты.
Ранее Зеленский заявлял, что не станет вести переговоры с Россией по деэскалации конфликта. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отмечал, что в диалоге с российской стороной нет смысла, пока подразделения ВС РФ находятся на Украине.
Евросоюз
Украина
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