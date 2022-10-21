Зеленского уличили в алчном мировоззрении | 360°

Мир 21 октября 2022, 12:32 Зеленского уличили в алчном мировоззрении Депутат Морозов: Зеленскому кажется, что мир держится на оружии и деньгах Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский распространил свое восприятие мира на всех людей. Таким мнением в интервью РИА «Новости» поделился депутат от «Единой России» Олег Морозов.

Он уличил украинского лидера в «подпитке» мыслями об оружии и деньгах, поставляемых Западом. Депутат сделал это заявление, комментируя недавнее обвинение Зеленского в адрес России. Тот сказал, что стране-инициатору спецоперации на территории его государства светит отношение, как к самому отмороженному международному преступнику. Также украинский лидер отметил, что такое мнение о России закрепится надолго.

Реклама

«Это заявление свидетельствует, что Зеленский из своего бункера видит только стволы натовских гаубиц. И ему кажется, что современный мир держится, как и он сам, только на этих стволах и на долларах», — сказал Морозов.

Реклама

Также депутат заявил, что Зеленскому эти поставки отправляют в объемах, соизмеримых с грузовыми отсеками фур. По его мнению, именно такое мировосприятие и стало причиной недавнего заявления Зеленского. Само высказывание украинского лидера депутат счел проявлением убогой риторики.

По словам Морозова, другие страны из G20 всегда будут идти на контакт с Россией. Он заявил, что диалог с Зеленским Запад продолжит до тех пор, пока ему выгодно взаимодействие с украинским президентом.