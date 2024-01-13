Мир 13 января 2024, 23:08 Зеленского свергнут из-за отказа от переговоров с Россией Американский политолог Хан: Зеленского уберут из-за отказа от переговоров с РФ РИА «Новости»

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Президента Украины Владимира Зеленского могут свергнуть из-за вето на переговоры с Россией. Такое мнение высказал американский политолог Гордон Хан в эфире YouTube-канала Duran.

Политолог напомнил о появившейся в Сети в ноябре прошлого года записи телефонного разговора экс-президента Украины Петра Порошенко с олигархом Ринатом Ахметовым. В ней собеседники обсуждали государственные переворот и смещение Зеленского с поста главы государства. Порошенко на записи утверждает, что украинские военные поддерживают его.

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«И одна из причин, почему необходим переворот — это отсутствие переговоров Зеленского с Россией. Эта беседа может быть индикатором того, кто может принять участие в смене власти с целью прекращения этого конфликта», — заявил Хан.

По мнению политолога, Зеленский создал себе большие проблемы, издав закон о запрете переговоров с Россией.

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук считает, что Зеленский хочет признать необходимость мирного соглашения с Россией, однако не может сейчас этого сделать. Президент посылает сигналы, но не может сказать прямо, уверен эксперт.