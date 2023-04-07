Мир 07 апреля 2023, 09:03 Зеленского сравнили со стриптизершей за новые просьбы об оружии Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за требование поставить больше оружия Сайт президента Украины

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Польшу вновь потребовал от Запада увеличить военную помощью. Пользователи Twitter раскритиковали его и обвинили в ненасытности, сообщило РИА «Новости».

Во время визита в Варшаву Владимир Зеленский объявил о новом пакете военной помощи от Польши. Соседняя страна передаст Киеву бронетранспортеры Rosomak, самоходные минометы Rak, системы ПВО, истребители МиГ и другие виды вооружений. Однако вернувшись в Киев, президент снова обратился к западным странам за помощью. Интернет-пользователи отказались финансировать его из своего кошелька и обвинили в том, что, на самом деле, президент никогда не отстаивал интересы своего народа.

Реклама

«Эй, да это же стриптизерша на высоких каблуках, которую американцы назначили на этот пост», — написал один из комментаторов.

Другой возмутился тем, что на Украине так быстро закончились деньги и вооружения. Еще один пользователь соцсети написал, что американцы не должны тратить свои ресурсы и страдать ради украинцев.

Бывший командующий польскими сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак предположил, что Владимир Зеленский приехал в Польшу ради политической поддержки, а не военной. Он уверен, что скоро Украина пойдет на компромисс с Россией.