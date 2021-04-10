Зеленского сравнили с Нероном из-за стремления к личной диктатуре

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет войны на Донбассе, но как гениальный актер мечтает о роли римского императора Нерона. Чтобы стать диктатором он будет имитировать войну. Лидер республики провалил программу мира в результате контроля США и вскоре станет самым ненавидимым политиком Украины.

Такое мнение в эфире НСН высказал политолог и генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков. Он подчеркнул, что рейтинги Зеленского в республике рухнули в пять раз, поэтому он пытается подмять под себя все СМИ. При этом он хочет, чтобы Украину приняли в НАТО.

«Но полностью ее принять туда не могут, они могут предложить членство с обязанностями, но без прав», — уточнил политолог.

Конфликт в Донбассе длится уже семь лет. Его жертвами стали 13 тысяч человек. В последние недели участились случаи обстрелов с украинской стороны. Вашингтон заверил Киев в поддержке пред лицом «российской агрессии в Донбассе и Крыму».

На днях Владимир Зеленский своим указом передал на нужды армии самолет Ан-148 и вертолет Ми-8, ранее находившиеся на балансе Государственного управления делами.