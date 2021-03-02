Зеленского сравнили с «голым королем»

Украинская телеведущая, жена депутата Верховной рады и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко сравнила президента Украины Владимира Зеленского с голым королем после введения санкций против оппозиционных телеканалов.

Как подчеркнула Марченко, она поддерживает журналистов, которые работали и продолжают работать на оппозиционных каналах.

«Вы — те дети, которые целому миру рассказали о том, что король голый. Он все это время прятался за той невидимой, несуществующей мантией народной поддержки, которой на самом деле нет. И он испугался правды, которую вы говорили… и решил просто заткнуть вам рты», — сказала Марченко в интервью телеканалу «Первый независимый», трансляция которого велась в YouTube. Ее слова привело РИА «Новости».

Как отметила телеведущая, миллионы людей хотят слышать мнение оппозиционных телеканалов, поскольку они пострадали из-за того, что «говорили правду».

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля утвердил решение СНБО о санкциях против трех каналов. Ограничения сроком на пять лет коснулись и владельца медиа — депутата Верховной рады Тараса Козака. Эфирное вещание «112 Украина», NewsOne и ZIK прекращено, однако они доступны в YouTube.

Спустя некоторое время на Украине был создан телеканал «Перший Незалежний» («Первый независимый»). На него перешли журналисты «112 Украина», NewsOne и ZIK. На прошлой неделе сотрудники нового украинского телеканала заявили, что его отключили от спутника и кабельного вещания. Это произошло под давлением властей и по требованию СБУ через час после начала трансляции.