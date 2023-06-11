Мир 11 июня 2023, 09:21 Зеленского шокировали новостью о больших потерях и неудачах ВСУ Экс-сотрудник Пентагона Брайен заявил, что Зеленский узнал о больших потерях ВСУ РИА «Новости»

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Попытки наступления в Запорожье принесли украинской армии неудачи и большие потери. К такому выводу пришел американский журналист, бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в своей колонке на платформе Substack.

«Русским удалось подбить много украинских танков, в том числе поставленные французами AMX-10 и переданные Германией Украине танки Leopard», — отметил экс-сотрудник Пентагона.

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По словам Брайена, бойцы ВС России также уничтожили критически важный радар Hensoldt и часть системы ПВО Iris-T.

Зеленский получил неприятную новость, о которой не хотел знать — о потерях и неудачах украинских солдат, — во время поездки в Херсонскую область.

Военный аналитик подчеркнул, что с российскими солдатами не смогла справиться даже лучшая 47-я мехбригада, в оснащение которой входят американские БМП Bradley.

«Подразделения были разгромлены настолько, что некоторые батальоны отказались сражаться», — уточнил Брайен.

В субботу, 10 июня, стало известно, что ВС России разбили четыре немецких танка Leopard на Времевском выступе.