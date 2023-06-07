Мир 07 июня 2023, 23:51 Зеленского шокировала реакция ООН и Красного Креста на разрушение Каховской ГЭС Зеленский раскритиковал Красный крест и ООН за бездействие в вопросах Каховской ГЭС YouTube

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Президент Украины Владимир Зеленский указал на нежелание Международного комитета Красного Креста и ООН отвечать на запросы по Каховской гидроэлектростанции. Об этом он сообщил в интервью газете Bild.

«Мы не получили ответов. Я шокирован», — сказал он.

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По словам украинского лидера, на запросы Киева в Красный Крест и ООН по поводу событий вокруг ГЭС, обе международные организации высказались «слишком дипломатично». Также Зеленский счел, что они продолжают бездействовать, а их представители до сих пор не приехали на места подтоплений.

Международный комитет Красного Креста назвал произошедшее в Новой Каховке одним из самых значительных повреждений критически важной инфраструктуры.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс ранее заявил, что организация готова оказать помощь пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС районам. Однако сейчас это непросто, потому что с жителями пропала связь. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал повреждение Каховской ГЭС гуманитарной и экологической катастрофой.