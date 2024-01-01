01 января 2024, 22:39
Зеленского разозлило признание Залужного о провале ВСУ
FT: слова Залужного о провале ВСУ привели в ярость Зеленского
Президент Украине Владимир Зеленский разозлился после того, как ему стало известно об интервью главкома ВСУ Валерия Залужного, где тот озвучил неприятную правду о ситуации на поле боя. Об этом сообщило издание The Financial Times.
«До этого момента Залужный оставался в стороне от внимания СМИ, за некоторыми исключениями, в частности, ноябрьским интервью журналу The Economist, в котором он сказал, что ситуация зашла в тупик — запретное слово в правительственных кругах, которое привело президента в ярость», — указали в материале.
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По словам журналистов, слова Залужного о провале ВСУ привели в ужас украинского лидера. При этом они отметили, что Зеленский и военное командование не готовы дать ответ за массовый призыв граждан в армию.
Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный попросил у лидеров стран Запада дополнительную помощь на фоне провалов ВСУ. По словам главкома, армии нуждается в боеприпасах и военных специалистах.
Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
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