Мир 01 января 2024, 22:39 Зеленского разозлило признание Залужного о провале ВСУ FT: слова Залужного о провале ВСУ привели в ярость Зеленского РИА «Новости»

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Президент Украине Владимир Зеленский разозлился после того, как ему стало известно об интервью главкома ВСУ Валерия Залужного, где тот озвучил неприятную правду о ситуации на поле боя. Об этом сообщило издание The Financial Times.

«До этого момента Залужный оставался в стороне от внимания СМИ, за некоторыми исключениями, в частности, ноябрьским интервью журналу The Economist, в котором он сказал, что ситуация зашла в тупик — запретное слово в правительственных кругах, которое привело президента в ярость», — указали в материале.

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По словам журналистов, слова Залужного о провале ВСУ привели в ужас украинского лидера. При этом они отметили, что Зеленский и военное командование не готовы дать ответ за массовый призыв граждан в армию.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный попросил у лидеров стран Запада дополнительную помощь на фоне провалов ВСУ. По словам главкома, армии нуждается в боеприпасах и военных специалистах.