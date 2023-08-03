03 августа 2023, 09:29
Зеленского раскритиковали за наставления послам Украины на новый политический сезон на Западе
РИА «Новости»: пользователи Twitter назвали бредом слова Зеленского о политическом сезоне
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с послами старт на Западе нового политического сезона и необходимость продвигать интересы киевского режима. Пользователей Twitter возмутили его наставления. Они назвали их бредовыми, сообщило РИА «Новости».
«Уже вторую публикацию бредит. Польша и поляки сыты по горло, и никакой пост этого не изменит», — заявил Melodyjkaaa star.
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Интернет-пользователь с ником Mark (not of the Beast) выступил против финансирования Украины, а Tomasz Nowak уличил киевский режим в грязных приемах при продвижении своих интересов на Западе.
Встреча с дипломатами прошла 2 августа, Владимир Зеленский опубликовал ее отрывок в соцсетях. Он заявил, что ближайшие полгода особенно важны для Украины. Через месяц в западных странах начнется новый политический сезон, и важно сделать его таким же проукраинским, как и предыдущие. Президент поручил послам продумывать свои шаги и делать так, чтобы их действия обеспечивали стране победу на поле боя и международной арене.
В США недовольны поведением Украины, сообщили «Известия». Членов президентской администрации разозлили заявления Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе, пренебрежение советами западных союзников и постоянные просьбы об оружии.
Владимир Зеленский
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