Мир 03 августа 2023, 09:29 Зеленского раскритиковали за наставления послам Украины на новый политический сезон на Западе РИА «Новости»: пользователи Twitter назвали бредом слова Зеленского о политическом сезоне Официальный сайт Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с послами старт на Западе нового политического сезона и необходимость продвигать интересы киевского режима. Пользователей Twitter возмутили его наставления. Они назвали их бредовыми, сообщило РИА «Новости».

«Уже вторую публикацию бредит. Польша и поляки сыты по горло, и никакой пост этого не изменит», — заявил Melodyjkaaa star.

Интернет-пользователь с ником Mark (not of the Beast) выступил против финансирования Украины, а Tomasz Nowak уличил киевский режим в грязных приемах при продвижении своих интересов на Западе.

Встреча с дипломатами прошла 2 августа, Владимир Зеленский опубликовал ее отрывок в соцсетях. Он заявил, что ближайшие полгода особенно важны для Украины. Через месяц в западных странах начнется новый политический сезон, и важно сделать его таким же проукраинским, как и предыдущие. Президент поручил послам продумывать свои шаги и делать так, чтобы их действия обеспечивали стране победу на поле боя и международной арене.

В США недовольны поведением Украины, сообщили «Известия». Членов президентской администрации разозлили заявления Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе, пренебрежение советами западных союзников и постоянные просьбы об оружии.