Мир 17 декабря 2022, 17:02 Зеленского раскритиковали во Франции из-за отказа переговоров с Россией Французский политик Филиппо назвал поведение Зеленского безответственностью и безумием Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Отказ президента Украины Владимира Зеленского идти на мирные переговоры с Россией является примером его безумия и безответственности. Такую точку зрения в Twitter высказал французский политик Флориан Филиппо.

«Украинский президент Зеленский вновь сказал, что не хочет начинать мирные переговоры с Россией. Это безответственность и безумие», — написал он.

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Также Филиппо призвал страны Евросоюза прекратить снабжение Украины деньгами и оружием. Он назвал нынешний режим Зеленского коррумпированным, опасным и упрямым, а также стремящимся к затягиванию военных действий на длительный срок.

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Ранее Зеленский вновь заявил, что не видит смысла в переговорах с Россией, потому у двух сторон разное видение нынешней ситуации, писал телеканал «Царьград».

Кроме того, президент Украины опроверг предложение Эммануэля Макрона выступить посредником при контактах с Россией.