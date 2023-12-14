Мир 14 декабря 2023, 05:18 Зеленского публично унизили в прямом эфире телеканала Fox News Ведущая Fox News Лора Ингрэм назвала Зеленского мошенником в прямом эфире РИА «Новости»

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Ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм в прямом эфире унизила посетившего США украинского президента Владимира Зеленского. Она сравнила его с известным американским аферистом Бернардом Мэдоффом.

Журналистка заявила, что Зеленский всеми способами пытается убедить жителей Америки, что очередной многомиллиардный пакет военной помощи крайне важен для Украины. Иначе — «все выйдет из-под контроля». Такой подход очень напоминает стиль финансовых мошенников, отметила Ингрэм.

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«Что можно сказать про визит Зеленского, приехавшего сюда требовать еще больше денег после того, как он не смог добиться никакого результата, ради которого изначально и выделялись эти средства?» — спросила телеведущая.

Украинский президент все больше походит на создателя крупнейшей в истории финансовой пирамиды Берни Мэдоффа, заключила Ингрэм.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что визит Зеленского в США окончился для него катастрофой, ему не удалось выбить желаемую финансовую помощь. Политик в очередной раз призвал Францию перестать поддерживать киевские власти.