Мир 13 ноября 2022, 19:48 Зеленского попросили занять реалистичную позицию по переговорам с Россией WSJ: Салливан просил Зеленского занять реалистичную позицию перед переговорами с Россией Официальный сайт Президента Украины

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предлагал властям Украины занять реалистичную позицию перед переговорами с Россией. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

Салливан во время своего визита в Киев 4 ноября «рекомендовал Владимиру Зеленскому начать думать о реалистичных требованиях и приоритетах для проведения переговоров». Вероятно, речь шла о позиции Киева по статусу Крыма.

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Постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что президент Джо Байден выразил надежду на возобновление переговоров России и Украины в будущем. Также американский лидер считает, что военные действия должны прекратиться.

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Смит обратила внимание, что НАТО разделяет военную стратегию ВСУ, но украинским военным нужно самостоятельно рассчитывать свои действия.

Накануне Владимир Зеленский назвал пять условий для начала переговорного процесса с РФ. Среди них — невозможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным.