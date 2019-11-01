Зеленского пропустили через «коридор позора» в Тернополе

Во время официального визита в Тернополь президента Украины Владимира Зеленского, ему устроили «коридор позора» у здания местной областной администрации. Соответствующее видео было опубликовано в Facebook.

На коротком ролике можно услышать, как люди сопровождают Зеленского криками, скандируя «Позор!» и «Нет капитуляции!».

Зеленского встретили баннером и песней про лоха Подробнее

Ранее, 29 октября, кортеж украинского лидера в Мариуполе, куда он прибыл на инвестиционный форум, встретили песней «Я же не лох».

Также вдоль дороги, по которой проезжал кортеж Зеленского, неизвестные растянули два ярко-зеленых баннера, на которых были написаны слова Зеленского, произнесенные им в ходе встречи с добровольцами в поселке Золотое в Донбассе. «Мне 42-й год! Я же не лох». Встреча с добровольцами прошла 26 октября.