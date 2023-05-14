14 мая 2023, 13:10
Зеленского призвали уйти в отставку из-за слов о Путине
Читатели Twitter призвали Зеленского уйти в отставку из-за слов о Владимире Путине
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о российском коллеге Владимире Путине вызвало недовольство у пользователей социальной сети Twiter. Внимание на их реакцию обратило РИА «Новости».
В субботу Зеленский посетил с рабочим визитом Италию, где встретился с правительством страны и папой римским Франциском. После этого он побеседовал с представителями СМИ, заявив, что ему не о чем разговаривать с Путиным.
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«А может, ему подать в отставку? Или он действительно хочет дождаться, пока ничего не останется, прежде чем начнутся переговоры?» — задался вопросом один из читателей.
Другой пользователь не исключил, что именно такому человеку, как Зеленский, Запад в будущем даст Нобелевскую премию мира.
«Просто катастрофа! Хотя чему тут удивляться. Журналистам нужно было спрашивать не Зеленского, а Байдена и его команду. Переговоры начнутся, как только они моргнут. Зеленскому нужно закончить конфликт, а не бросаться громкими словами», — добавили в комментариях.
Ранее Зеленский заявил, что власти России закончат жизнь насильственной смертью. В ответ на это зампред Совета безопасности Медведев предложил ему уйти из жизни добровольно, подобно Адольфу Гитлеру.
Владимир Зеленский
Владимир Путин
Украина
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