Мир 14 мая 2023, 13:10 Зеленского призвали уйти в отставку из-за слов о Путине Читатели Twitter призвали Зеленского уйти в отставку из-за слов о Владимире Путине Официальный сайт президента Украины

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о российском коллеге Владимире Путине вызвало недовольство у пользователей социальной сети Twiter. Внимание на их реакцию обратило РИА «Новости».

В субботу Зеленский посетил с рабочим визитом Италию, где встретился с правительством страны и папой римским Франциском. После этого он побеседовал с представителями СМИ, заявив, что ему не о чем разговаривать с Путиным.

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«А может, ему подать в отставку? Или он действительно хочет дождаться, пока ничего не останется, прежде чем начнутся переговоры?» — задался вопросом один из читателей.

Другой пользователь не исключил, что именно такому человеку, как Зеленский, Запад в будущем даст Нобелевскую премию мира.

«Просто катастрофа! Хотя чему тут удивляться. Журналистам нужно было спрашивать не Зеленского, а Байдена и его команду. Переговоры начнутся, как только они моргнут. Зеленскому нужно закончить конфликт, а не бросаться громкими словами», — добавили в комментариях.

Ранее Зеленский заявил, что власти России закончат жизнь насильственной смертью. В ответ на это зампред Совета безопасности Медведев предложил ему уйти из жизни добровольно, подобно Адольфу Гитлеру.