17 ноября 2023, 05:09
Зеленского призвали раскрыть неприятную правду украинскому народу
Spectator: Зеленский должен начать срочный массовый призыв из-за нехватки солдат
Украинский лидер Владимир Зеленский должен начать массово призывать новых людей в ВСУ из-за дефицита солдат на передовой. Об этом заявила украинская журналистка, обозреватель Spectator Светлана Моренец.
Она отметила, что глава Украины обязан «честно рассказать» о неблагоприятном положении дел в рядах украинской армии. ВСУ не смогли достичь заявленных целей в 2023 году, хотя Зеленский постоянно делал «оптимистичные» заявления.
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«Зеленский должен сказать украинцам, что на линии фронта ощущается нехватка солдат и что срочно необходим массовый призыв на военную службу. Но как он может согласовать это с официальным посылом о том, что победа не за горами?», — отметила журналистка.
Она объяснила, что на Украине начался раскол между военнослужащими, понимающими удручающее положение дел, и гражданами, которые верят, что призванных на службу в ВСУ людей хватает.
Ранее экс-разведчик Пентагона Тони Шаффер заявил, что после провала украинского контрнаступления бойцы ВС РФ начали наступать по всей линии боевого соприкосновения. Как отмечал польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек, боевики ВСУ опустили руки из-за затягивания конфликта. Согласно его источникам, Украина «находится в очень тяжелой ситуации».
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Специальная военная операция РФ на Украине
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