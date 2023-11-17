Мир 17 ноября 2023, 05:09 Зеленского призвали раскрыть неприятную правду украинскому народу Spectator: Зеленский должен начать срочный массовый призыв из-за нехватки солдат РИА «Новости»

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Украинский лидер Владимир Зеленский должен начать массово призывать новых людей в ВСУ из-за дефицита солдат на передовой. Об этом заявила украинская журналистка, обозреватель Spectator Светлана Моренец.

Она отметила, что глава Украины обязан «честно рассказать» о неблагоприятном положении дел в рядах украинской армии. ВСУ не смогли достичь заявленных целей в 2023 году, хотя Зеленский постоянно делал «оптимистичные» заявления.

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«Зеленский должен сказать украинцам, что на линии фронта ощущается нехватка солдат и что срочно необходим массовый призыв на военную службу. Но как он может согласовать это с официальным посылом о том, что победа не за горами?», — отметила журналистка.

Она объяснила, что на Украине начался раскол между военнослужащими, понимающими удручающее положение дел, и гражданами, которые верят, что призванных на службу в ВСУ людей хватает.

Ранее экс-разведчик Пентагона Тони Шаффер заявил, что после провала украинского контрнаступления бойцы ВС РФ начали наступать по всей линии боевого соприкосновения. Как отмечал польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек, боевики ВСУ опустили руки из-за затягивания конфликта. Согласно его источникам, Украина «находится в очень тяжелой ситуации».