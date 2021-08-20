Зеленского призвали прекратить «рычать» на Крым и предупредили о последствиях

Украинские власти должны прекратить «рычать» на крымчан и грозить своим возвращением на полуостров. В противном случае всем хватит места в крымских СИЗО. Об этом предупредил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.

«Если они хотят посмотреть, как выглядят наши следственные изоляторы, то пусть приезжают, мы с удовольствием примем и предоставим в их безвременное пользование лучшие камеры, которые у нас есть. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Пусть наши недруги знают, что нельзя поднимать руку и тем более рычать на Крым, на крымчан и на Россию», — приводит РИА «Новости» слова Фикса.

Собеседник подчеркнул, что в Крыму принимают всех, кто приезжает без агрессии. По словам Фикса, кто желает зла крымчанам, тот окажется в тюрьме или следственном изоляторе. Всех других на полуострове ждет радостная жизнь.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для ментального возвращения жителей Крыма ничего делать не потребуется, потому что они, по его словам, никогда не считали себя русскими. Он признал, что с территорией все будет сложнее. Зеленский выразил уверенность в том, что крымчане с радостью примут украинскую власть.