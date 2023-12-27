Мир 27 декабря 2023, 20:11 Зеленского призвали предложить запасной план спасения Украины Тимошенко призвала Зеленского предложить план «Б» по спасению Украины РИА «Новости»

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала президента Украины Владимира Зеленского предложить план «Б» по выходу из ситуации, в которой оказалась страна из-за сокращения помощи со стороны Запада. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

На сегодняшний день ситуация вокруг Украины ощутимо ухудшилась, отметила Тимошенко. Поставляемого вооружения хватает ровно для того, чтобы «не проиграть», поэтому Зеленский должен предложить запасной план по выходу страны из «достаточно трагического» положения, заключила она.

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«Сегодня ситуация вокруг Украины многократно ухудшилась. Уменьшился объем поставок оружия», — подчеркнула Юлия Тимошенко.

Командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что для достижения успеха Украине требуются дополнительные силы и средства. Но это не гарантирует удачу, отметил он.