Зеленского призвали покаяться за слова о холокосте | 360°

Мир 01 октября 2022, 09:52 Поделиться Telegram

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Viber Зеленского призвали покаяться за слова о холокосте Профессор Дершовиц призвал Зеленского извиниться за слова о холокосте Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский обязан принести извинения за свои слова о том, что украинцы якобы не участвовали в холокосте. Об этом в статье для издания Newsweek написал профессор Гарварда Алан Дершовиц.

«Он еще ни разу не попросил прощения за сказанные в марте слова. Он говорил, что украинцы 80 лет назад спасали евреев? Это не так, в расстрельных командах присутствовали украинцы. Они либо убивали, либо молчали, когда евреев задерживали», — заявил он.

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Профессор подчеркнул, что из украинских участников расстрельных команд мало кто помогал евреям, поэтому Украина причастна к холокосту больше, чем остальные страны.

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«Имеющий еврейские корни Зеленский говорил о сделанном украинским народом выборе. Но этот выбор заслужил осуждения, а не похвалы. Отвергая причастность украинцев к холокосту, Зеленский извращает память и искажает историю», — заключил юрист.

В марте Зеленский допустил сравнение специальной операции РФ на Украине по защите народа Донбасса с холокостом.

Официальный представительный МИД России Мария Захарова раскритиковала украинского президента, обвинив его в попытке сыграть на чувствах евреев.

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