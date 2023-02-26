Мир 26 февраля 2023, 21:52 Зеленского призвали подумать о переговорах с Россией NYT: западные чиновники призвали Зеленского быть дипломатичнее и подумать о переговорах

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Американские чиновники считают, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо стать более дипломатичным и подумать о возможности переговоров с Россией. Об этом The New York Times рассказала эксперт по РФ Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл.

«Зеленскому рекомендуют быть дипломатичным. Но я думаю, что его в инстинкт заключается в том, чтобы бороться на поле боя», — сказала она.

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Кендалл добавила, что американские власти также призвали главу Украины не быть тем, кто выступает против любых переговоров. Зеленского попросили не забывать, что есть страны, которые не осуждают действия России.

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В статье со ссылкой на аналитиков и западных официальных лиц отмечается, что на данный момент представить серьезные мирные переговоры «чрезвычайно трудно». Обе стороны поставили условия, которые не могут быть выполнены в ближайшее время.

Ранее стало известно, что Германия, Франция и Британия могут предложить Украине укрепление связей с НАТО в обмен на мирные переговоры с Россией. ВСУ смогут получить доступ к современному вооружению и боеприпасам, но лишь после завершения конфликта.