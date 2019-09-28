Зеленского призвали пересмотреть отношение к СМИ. Его пресс-секретарь напал на журналиста

Президента Украины Владимира Зеленского и его офис призвали пересмотреть отношение к работникам СМИ. Недовольство вызвала пресс-секретарь главы государства, которая мешала журналисту задавать вопрос Зеленскому.

«Пресс-секретарь президента не имеет права физически препятствовать работе журналистов… Национальный союз журналистов Украины обращается к офису президента и пресс-секретарю Юлии Мендель с призывом пересмотреть отношение к журналистам, извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые произошли», — написал глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко в Facebook.

Он добавил, что по всему миру власть ищет способ уйти от неудобных вопросов независимых журналистов, и это естественно. Однако здесь в НСЖУ увидели препятствование журналистской деятельности, а это худшая из возможных реакций властей.

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Томиленко подчеркнул, что новая команда должна строить корректные отношения с журналистами. По его мнению, общение с независимыми СМИ является важной обязанностью демократического государства.

Редакция программы «Схемы» опубликовала видео того, как пресс-секретарь офиса президента Юлия Мендель буквально набрасывается на журналиста Сергея Андрушко, когда тот собирался задать вопрос Зеленскому. Мендель заявила, что журналист нарушал «личное пространство» президента.