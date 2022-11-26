Мир 26 ноября 2022, 03:18 Зеленского призвали отказаться от желания «вернуть» утраченные территории SCMP: Зеленскому стоит отказаться от желания «вернуть» утраченные территории Telegram

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский должен отказаться от своих условий по «возвращению» утраченных территорий. С таким заявлением в своей статье для South China Morning Post выступил Самид Баша.

Украинский лидер ранее озвучивал условия для возобновления переговоров с Россией. Он требовал восстановления территориальной целостности страны, уважения к Уставу ООН, а также возмещения всех убытков, наказания каждого военного преступника и гарантий, что боевых действий больше не будет. По словам автора статьи, все эти пункты являются нереальными. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин не станет соглашаться ни на одно из перечисленных условий.

Реклама

Как отметил Баша, ради достижения мира Украине стоит отказаться от своих желаний. Он назвал руководство страны неразумным и добавил, что украинские власти «ничего не видят дальше своего стремления вернуть утраченные земли».

Реклама

Сторонники Зеленского стали все чаще говорить о невозможности решения конфликта без переговоров. Украина должна учитывать интересы всех сторон, так как кризис перестал быть только украинским, заключил Баша.