Мир 12 июля 2023, 23:35 Зеленского призвали «остыть» после критики НАТО Bloomberg: НАТО призвал Зеленского успокоиться после критики альянса Официальный сайт президента Украины

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В ходе совместного ужина лидеры стран НАТО призвали президента Украины Владимира Зеленского остыть после его критики в адрес блока. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Зеленский раскритиковал отсутствие временных рамок для членства Украины в Североатлантическом альянсе. Он предположил, что участники блока не готовы пригласить страну в НАТО.

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Как отметили журналисты, глава офиса президента Украины Андрей Ермак даже созванивался с советником американского лидера по национальной безопасности Джейком Салливаном. Но текст коммюнике блока одобрили еще до прибытия представителей киевского режима на саммит в Вильнюсе. Когда Зеленский прибыл на встречу, лидеры НАТО дали ему понять, что тот переходит границы дозволенного.

«Вы должны остыть и взглянуть на весь пакет [обязательств Запада]», — в таком контексте члены альянса ответили Зеленскому во время ужина.

Представителей США, отметили в материале, раздражали высказывания президента Украины. Делегаты из Великобритании якобы пытались снять напряженность, а немцы старались придумать альтернативные варианты решения проблемы.

В материале газеты The Guardian написали, что глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес потребовал от Украины большей признательности. По его словам, киевскому режиму стоит выражать благодарность странам Запада за военную и финансовую помощь.