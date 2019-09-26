Зеленского призвали опубликовать разговор с Трампом

Депутат фракции «Европейская солидарность» в Верховной раде Украины Алексей Гончаренко попросил офис президента обнародовать стенограмму разговора украинского лидера с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Зеленский не ожидал увидеть стенограмму разговора с Трампом Подробнее

«Обратился к главе офиса президента Андрею Богдану с просьбой предоставить стенограмму разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Странно, что офис президента не опубликовал данную стенограмму одновременно с Белым домом», — написал Гончаренко на своей странице в Facebook.

Ранее Белый дом опубликовал расшифровку беседы Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Их телефонный разговор состоялся 25 июля 2019 года. Как и предполагали СМИ, в нем речь зашла о проведении на Украине расследования в отношении сына американского политика Джозефа Байдена, Хантера.

Демократическая партия США считает, что Трамп просил Зеленского сделать это в обмен на гарантии в оказании финансовой помощи Киеву. Однако упоминания об этом в стенограмме отсутствуют. Также демократы подозревают своего президента в попытке дискредитировать Джозефа Байдена, который также намерен принять участие в выборах 2020 года. Однако американский лидер опровергает эти слухи.