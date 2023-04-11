11 апреля 2023, 12:19
Зеленского призвали не провоцировать Россию
Немецкая журналистка Шварцер призвала президента Зеленского не провоцировать Россию
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит провоцировать Россию. С таким призывом к нему обратилась немецкая журналистка Алиса Шварцер, ее слова привело издание Exxpress.
«Подстрекательский язык для Украины недопустим в корне. Если ВСУ начнут наступление на Крым, то я боюсь даже предположить, каким может стать ответ России», — сказала она.
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По мнению Шварцер, из-за этой ситуации Запад окажется в центре третьей мировой войны. Также публицист раскритиковала поставки вооружений украинским военным, отметив, что они не спасают жизни, а забирают их.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие недели, писал RT. Он подчеркнул, что командование Украины должно само решить, стоит ли пытаться вернуть Крым под свой контроль.
По мнению Блинкена, Владимиру Зеленскому стоит прислушаться к мнению собственного народа.
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