Мир 11 апреля 2023, 12:19 Зеленского призвали не провоцировать Россию Немецкая журналистка Шварцер призвала президента Зеленского не провоцировать Россию Официальный сайт президента Украины

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит провоцировать Россию. С таким призывом к нему обратилась немецкая журналистка Алиса Шварцер, ее слова привело издание Exxpress.

«Подстрекательский язык для Украины недопустим в корне. Если ВСУ начнут наступление на Крым, то я боюсь даже предположить, каким может стать ответ России», — сказала она.

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По мнению Шварцер, из-за этой ситуации Запад окажется в центре третьей мировой войны. Также публицист раскритиковала поставки вооружений украинским военным, отметив, что они не спасают жизни, а забирают их.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие недели, писал RT. Он подчеркнул, что командование Украины должно само решить, стоит ли пытаться вернуть Крым под свой контроль.

По мнению Блинкена, Владимиру Зеленскому стоит прислушаться к мнению собственного народа.