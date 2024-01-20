Мир 20 января 2024, 08:50 Зеленского призвали начать переговоры с Россией после заявления Медведева Политолог Ермолаев: Украине пора искать мирный путь решения конфликта РИА «Новости»

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует прислушаться к словам зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева и начать поиск мирного решения конфликта. Об этом в эфире YouTube-канала «Да, это так» сообщил глава аналитического центра Strategic Group Sofia, политолог Андрей Ермолаев.

«Мне эта ситуация кажется тревожной и очень важной. Для Украины это действительно сформулированный вызов», — сказал он.

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Ермолаев отметил, что при текущей ситуации внутри Украины ее жителей не ждет ничего хорошего.

«Украинцев становится меньше с каждым днем. Даже если мы получим много танков, этот ничего не решит, так как некого будет в них посадить. Уже пора искать варианты невоенного пути», — добавил политолог.

Ранее Медведев выразил мнение, что дальнейшее существование Украины стало смертельно опасным для ее граждан. По его словам, сам факт наличия этой страны на исконно российской территории является основанием для боевых действий.