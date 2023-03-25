Мир 25 марта 2023, 14:39 Зеленского призвали к ответу за погибших украинских военных Экс-советник Кучмы Соскин: диктатура на Украине устроила «пир во время чумы» Сайт президента Украины

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Власть на Украине захватили паразитирующие на простом народе олигархи и чужеродцы, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин. Он задал нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому неудобный вопрос о том, кто будет отвечать за сотник тысяч погибших украинцев.

«Уже где-то 160 тысяч раненых и погибших, Зеленский <…> Кто будет отвечать, Зеленский, за этих погибших? Для чего они гибнут, чтобы глава Нацбанка паштет какой-то ел?» — задался вопросом Олег Соскин.

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По его словам, власть захватила группа людей, действующих не в национальных, а собственных интересах. Им все равно на простых украинцев — они обеспокоены лишь тем, чтобы «разъезжать на дорогих иномарках». Эта диктатура использует население и жертвует жизнями, подчеркнул Соскин.

ВСУ продолжают терять десятки и сотни бойцов в зоне проведения спецоперации. Днем 24 марта Минобороны России сообщило, что военные уничтожили более 380 украинских военнослужащих на Донецком направлении. Существенные потери противник понес и в других районах СВО.