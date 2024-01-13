13 января 2024, 09:57
Зеленского пристыдили за неоднократное уклонение от военного призыва
Посол Мирошник: Зеленский четыре раза уклонялся от повестки в военкомат
Президент Украины Владимир Зеленский является уклонистом, который четыре раза игнорировал повестки из военкомата. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что украинский лидер не проходил службу в рядах ВСУ. Военкомат направлял ему повестку дважды в 2014-м и два раза в 2015 году, но Зеленский не явился в военный комиссариат.
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«Этот общеизвестный факт пятилетней давности в современном контексте тотальной мобилизации заиграл совершенно новыми красками!» — отметил Мирошник.
По данным украинского оборонного ведомства, Зеленский состоит на военном учете с 2008 года.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о подготовке новой редакции проекта закона о мобилизации. Предыдущая версия документа вызвала недовольство среди украинцев. По словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, некоторые положения законопроекта нарушали права человека.
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