Мир 09 декабря 2023, 21:55 Зеленского предупредили в США о потере 4 украинских городов Риттер: Зеленский рискует потерять Одессу, Николаев, Харьков и Днепропетровск РИА «Новости»

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Бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер предупредил президента Украины Владимира Зеленского о потенциальных территориальных потерях в случае отказа от мирных переговоров с Россией. Речь идет о четырех украинских городах. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty

«Если Украина не остановит конфликт прямо сейчас, <…> то Россия возьмет Одессу, Николаев, Харьков, Днепропетровск», — предупредил разведчик.

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По его словам, Украина не в том положении, чтобы диктовать свои условия и заводить разговор о возвращении утраченных территорий. Риттер заявил, что Россия фактически одержала победу в конфликте. Это говорит о том, что он и завершится на ее условиях.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что украинские военные окончательно потеряли возможность противостоять российской армии, которая стала только сильнее за счет увеличения объемов продукции ВПК. В таких условиях США придется заставить Украину согласиться на переговоры.

Помимо этого конгрессмены от Республиканской партии заблокировали военную помощь Украине. Они не согласились с выделением дополнительных средств другим странам без обеспечения безопасности южных границ собственной страны.