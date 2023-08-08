Мир 08 августа 2023, 12:01 Зеленского предупредили об угрозе военного переворота Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: ложь Зеленского может привести к военному перевороту Unsplash

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Ложь президента Украины Владимира Зеленского может спровоцировать в стране военный переворот. Об этом предупредил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Каждый день погибают сотни украинских солдат, а Зеленский на этом фоне продолжает выдумывать небылицы, отметил экс-сотрудник Центрального разведывательного управления.

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«Это вопрос времени, когда они станут настолько бредовыми, что люди в армии Украины уберут его с власти», — предупредил Макговерн.

Он указал, что президент Украины все чаще рассказывает в видеообращениях к миру и к своему народу о «небесном щите», состоящем из западных систем ПВО и авиации и не позволяющем ВС России наносить удары по целям на территории страны. На самом деле у Украины нет ни ПВО, ни самолетов, которые могли бы отражать российские атаки, заявил экс-аналитик ЦРУ.

Зеленский оказался в отчаянии и врет, чтобы добиться поддержки Запада и украинцев, пояснил Макговерн. Однако это может дорого стоить президенту Украины, ведь скоро его собственные люди могут пойти против него, увидев несовпадение слов лидера с реальностью, заключил бывший аналитик ЦРУ.

Американский колумнист Джонстон Хервуд тоже предупреждал о возможных печальных последствиях для Зеленского. По словам журналиста, события могут развиваться непредсказуемо, если президент Украины откажется следовать указаниям Запада.