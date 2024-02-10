Мир 10 февраля 2024, 10:22 Зеленского предупредили об угрозе стать опальным лидером Bloomberg: Зеленский подвергся риску стать опальным лидером из-за Залужного Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский может дорого поплатиться за «отвратительную борьбу» с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации издания, отставка Залужного продемонстрировала миру раскол и кризис на Украине. По мнению автора материала, главкома ВСУ отправили в отставку в неподходящее время — украинская армия испытывает дефицит снарядов, а США задерживают согласование пакета помощи стране. Из-за этого президент Украины рискует оказаться в положении опального лидера.

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«Его (Зеленского — прим. ред.) публичный конфликт с главнокомандующим Валерием Залужным произошел в самый неподходящий момент», — указали в агентстве.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов предположил, что назначение Александра Сырского на должность главкома ВСУ никак не повлияет на ситуацию на Украине. Он сравнил отставку Залужного с перестановкой мебели. По словам Константинова, смена главкома ВСУ стала признанием Украины о провале контрнаступления.