Мир 01 апреля 2023, 23:15 Зеленского предупредили об отступлении ВСУ из нескольких регионов при поражении в Артемовске Экс-разведчик США Риттер: ВСУ отступят из Запорожья и Донбасса после разгрома в Артемовске РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины могут потерять контроль над несколькими регионами в случае разгрома группировки в Артемовске. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

По его словам, президента Украины Владимира Зеленского уже предупредили о возможных потерях. Именно поэтому он так держится за Артемовск. Бывший американский разведчик заверил, что в случае разгрома ВСУ в городе, российские войска начнут быстрое наступление.

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«[ВС России] займут весь Донбасс, затем продвинутся в Запорожье и Херсон и консолидируют свои силы в регионах, которые вошли в состав России», — констатировал Риттер.

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что оставшимся без снабжения оружием ВСУ осталось либо отступить, либо сложить оружие в Артемовске.

Ведущий немецкий военный эксперт Густав Грессель говорил о том, что заявления киевского режима о грядущей контратаке — всего лишь пропагандистский трюк. По его словам, генералы НАТО уже убедились в неспособности украинской армии к наступлению.