Мир 07 декабря 2023, 06:08 Зеленского предупредили о зреющем недовольстве в Киеве из-за неудач ВСУ Advance: в Киеве начали формироваться «фракции сопротивления» Зеленскому Flickr

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Военные неудачи и проблемы с получением западной помощи привели к тому, что в Киеве сложилась «неопределенная ситуация». Там начали формироваться «фракции сопротивления» президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил обозреватель издания Advance Д. Марьянович.

США и другие союзники Украины стали терять к нему интерес, утратив мотивацию, уточнил он. Зеленский и сам уже понял, что ресурсы иссякают и он сможет остаться у власти только в одном случае, если будет «править жестче». Еще один вариант для него — просто уйти, если, конечно, это еще возможно, добавил Марьянович.

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«Летом стало понятно, что ВСУ в ходе контрнаступления не в состоянии добиться поставленных целей, и вся конструкция западной помощи тогда опасным образом пошатнулась», — пояснил обозреватель.

Ситуация для Зеленского усложнилась еще и после обострения палестино-израильского конфликта, перетянувшего на себя не только все внимание Запада, но и деньги с оружием. Украинского лидера уже раскритиковал мэр Киева Виталий Кличко, обвинивший его во лжи относительно реального положения дел в стране. До этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт может длиться годами, истощая Украину.

Марьянович добавил, что «единственным спасением» для Украины может стать бунт против Зеленского и договор для выхода из конфликта с Россией, которому сопротивляются американцы.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X написал, что от украинского президента отвернулись западные союзники, а его режим умирает.