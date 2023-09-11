Мир 11 сентября 2023, 01:23 Зеленского предупредили о возможном готовящемся покушении Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о планах ВСУ ликвидировать Зеленского РИА «Новости»

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Набранная из иностранцев охрана президента Украины Владимира Зеленского перешла на круглосуточный режим работы. Причиной стало недовольство лидером страны в командовании ВСУ, которые начали готовить покушение. Об этом на своем Youtube-канале заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он пояснил в последнее время появились четкие сигналы, что на Владимира Зеленского готовят покушение представители вооруженных сил.

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По мнению Макгрегора, недовольство украинским лидером идет со стороны его бывших покровителей, в число которых он включил бывшего украинского олигарха Игоря Коломойского, арестованного по делу о мошенничестве.

При этом именно этот бизнесмен занимался раскруткой Зеленского на принадлежащих ему телеканалах, когда будущий президент Украины был простым артистом. Но достигнув высоты на политическом Олимпе, Зеленский нашел для себя новых покровителей.

«Я никак иначе не могу объяснить, кроме как тем, что Зеленский делает то, что ему указано людьми из Вашингтона, Лондона и, возможно, Парижа», — подчеркнул Макгрегор.

Украинского бизнесмена Игоря Коломойского отправили в СИЗО после предъявления обвинения в отмывании имущества, полученного преступным путем. Свою вину бывший олигарх не признал и вносить залог для изменения меры пресечения отказался.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины Коломойский присвоил 250 миллионов долларов, входящих в активы ранее принадлежащего ему «ПриватБанка». Средства он переводил в виде кредитов оффшорной компании. Кроме того известны его махинации с ценными бумагами нефтяной госкорпорации «Укрнафта». Если суд посчитает Коломойского виновным, то ему грозит до 12 лет тюрьмы.