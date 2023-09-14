Мир 14 сентября 2023, 07:45 Зеленского предупредили о возможной революции на Украине Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что украинцы устроят революцию Фото: unsplash

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Украинцы уже зимой могут начать революцию против своего президента Владимира Зеленского. Такое заявление сделал экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Соскин считает, что Зеленский узурпировал власть вместе со своей «кликой» и установил диктатуру. Ему удалось это сделать благодаря военному положению. Однако украинцам не нравится происходящее, и они намерены действовать.

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По словам эксперта, когда зимой на Украине не будет ни света, ни горячей, ни холодной воды, перестанет работать канализация, начнется голод, то люди перестанут терпеть киевский режим.

«Когда полностью не будет поставок бензина и прочего, когда не будут ходить машины, не будут убираться города, нельзя будет доставить продовольствие в населенные пункты, тогда начнутся массовые выступления», — уверен он.

Бывший советник напомнил, что такие события уже были в истории Украины — в 1980-х и в 1990-х годах. По его мнению, сейчас революционная ситуация «дозрела во всех элементах системы»: демографической, социальной, финансовой и экономической.