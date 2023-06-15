Мир 15 июня 2023, 01:36 Зеленского предупредили о возможной капитуляции Украины Бывший эксперт Пентагона Пайн: США способны заставить Украину признать потерю территорий Flickr

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Американская сторона способна заставить киевский режим пойти на диалог с Россией на своих условиях. Об этом заявил бывший эксперт Пентагона, советник кандидата на должность президента США на праймериз Республиканской партии Вивека Рамасвами Дэвид Пайн в беседе с Myśl Polska.

Эксперт рассказал про свой план еще в начале июня. В него входит подписание с Москвой мирного соглашения, которое сохраняет территориальные перемены, случившиеся в рамках конфликта. Для реализации этого сценария Вашингтону следует обратиться к Киеву с такой позицией, а также перестать оказывать военную поддержку Украине.

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Украинский президент Владимир Зеленский не сможет противостоять России в случае прекращения поставок вооружений и финансирования со стороны западных союзников. В таком случае, ему придется пойти на уступки и признать нынешние границы страны, где под контролем киевского режима остается только 82% от изначальной территории.

Кроме того, Пайн не увидел причин для продолжения вражды США и НАТО с Россией. У Москвы нет агрессивных идей по отношению к европейским странам, а украинский кризис начался из-за самого военного блока.

Ранее обозреватель Питер ван Бурен сообщил о жутком плане, который подготовил Белый дом для Киева. По словам американского президента Джо Байдена — могут умереть все украинцы.