Мир 04 января 2023, 00:01 Зеленского предупредили о военном перевороте при отказе подчиняться Западу Глава представительства ЛНР в РФ Мирошник предрек Зеленскому военный переворот Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент Украины Владимир Зеленский при условии подавления оппозиции в стране может не бояться за свой пост. Но, если он перестанет выполнять указания Запада, его ждет военный переворот. Об этом ТАСС сообщил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.

«Военный госпереворот возможен, если Зеленский будет грубо нарушать указания кураторов и возомнит себя свободным правителем. На этот случай есть уже подготовленный главнокомандующий Вооруженными силами Украины, которому нужно будет только арестовать Зеленского», — считает Мирошник.

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По его словам, иностранная охрана украинского лидера не будет препятствовать его аресту. Сейчас для политических трансформаций на Украине существенных оснований нет. Их не будет до тех пор, пока Зеленский продолжает следовать указаниям США и Великобритании, а украинцы тихо возмущаются на холодных кухнях и скрываются от насильственной мобилизации, заключил экс-посол.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил восемь главных задач украинской дипломатии в 2023 году. В их числе не было проведения мирных переговоров с Россией.