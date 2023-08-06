Мир 06 августа 2023, 07:49 Зеленского предупредили о скором отказе США от Украины Экс-советник Макгрегор сообщил о желании США обвинить Украину в поражении и уйти Официальный сайт Президента Украины

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Власти США занялись поиском способа отмежеваться провала в украинском конфликте. Об этом в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls сообщил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

По его словам, Белый дом хочет свалить на киевский режим провалы на фронте.

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«Они словно говорят, мол, ребята, мы дали Украине все, но она ничего не добилась. Теперь это ее проблема», — сказал Макрегор.

Также бывший советник главы Пентагона отметил, что США отчаянно не хотят признать факт, что поддержка Украины стала для них оглушительным провалом.

«Штаты явно недооценили силу Российской Федерации и теперь хочет выйти из кризиса, сохранив свое положение и репутацию. Один из способов — свалить все на Украине и сбежать восвояси», — заключил он.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Лари Джонсон сообщил о намерении США ликвидировать Владимира Зеленского и обвинить в этом Россию.