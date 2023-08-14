Мир 14 августа 2023, 18:23 Зеленского предупредили о скорой потере власти из-за США Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский скоро лишится поста президента Украины Официальный сайт Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский скоро потеряет власть в стране. Это может произойти из-за импичмента главы Белого дома Джо Байдена, рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.

Он отметил, что скандалы с сыном американского лидера Хантером Байденом спровоцируют начало процедуры импичмента президента США. А осенью сенат откажется предоставить очередной пакет военной и финансовой помощи Украине.

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«Это сразу приведет к отставке Зеленского и „Слуг народа“. Тогда придется отменять военное положение и проводить выборы», — отметил Соскин.

По словам эксперта, падение нынешнего президента Украины произойдет «через Соединенные Штаты», поэтому его ждет «тяжелая осень».

Пакет с кокаином обнаружили в июле в библиотеке Белого дома. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что наркотики оставили в западном крыле администрации специально для самого Байдена или его сына Хантера.