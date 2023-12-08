Мир 08 декабря 2023, 02:16 Зеленского предупредили о скорой катастрофе на Украине Соскин: прекращение помощи США станет катастрофой для Украины в 2024 году Flickr

Читать 360tv в

Украину ждет катастрофа в следующем году, если Соединенные Штаты перестанут полностью оказывать ей помощь. Об этом бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на своем YouTube-канале.

«Все, денег от Штатов не будет, уже сенат проголосовал ничего не давать, „отличный“ сигнал для [президента Владимира] Зеленского и Украины», — отметил он.

Реклама

По словам эксперта, в следствие огромного провала денег от США в 2024 году не будет. После провального контрнаступление украинские власти получили огромные людские потери и огромные затраты.

Соскин добавил, что в стране сейчас наблюдается политический и военный раскол, а также демографическая и финансово-экономическая катастрофы. К этому привела деятельность Зеленского, заключил он.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что украинские власти будут сами выбирать условия для начала мирных переговоров с Россией.