Мир 30 декабря 2023, 02:52 Зеленского предупредили о «сюрпризе» на Новый год от России Соскин призвал украинцев приготовиться к ракетным атакам на Новый год Freepik

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Российская сторона продолжит наносить удары по украинским объектам вплоть до Нового года. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«Я думаю сегодня опять будут наносить удары. С 29-го на 30-е. С 30-го на 31-е. Украинцы не смогут отметить Новый год. Они будут встречать его в бомбоубежищах», — сказал он.

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По мнению Соскина, успешный российский удар показал, что средства ПВО Украины не способны противостоять подобным атакам. Эти действия России снова убедили западных политиков, что помощь украинской стороне не имеет никакого смысла.

Ранее помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари заявил, что последняя массированная атака на территории Украины стала одной из самых крупных с начала специальной военной операции.

В пятницу, 29 декабря, в стране звучали сирены воздушной тревоги несколько часов. В этот же день стало известно, что ВС РФ поразили один из мощнейших украинских заводов. Как отметил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос, служба безопасности Украины занимается не тем, чем нужно.