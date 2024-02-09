Мир 09 февраля 2024, 07:30 Зеленского предупредили о приближающемся крахе «Страна.ua»: Украине необходимо перемирие, иначе ВСУ ждет полный разгром Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/globallookpress

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Если Вооруженные силы Украины продолжат конфликт, это может обернуться крахом для всей страны. Об этом заявили в материала «Страна.ua».

«Продолжение [боевых действий] <…> порождает риск полного разгрома Украины, в случае неблагоприятного развития событий на фронте. Со всеми вытекающими отсюда последствиями», — указали авторы статьи.

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По мнению журналистов, республика остро нуждается в перемирии. Вооруженные силы Украины столкнулись с нехваткой оружия. Виной тому не только отсутствие решения конгресса США, но и медленная западная военная промышленность в сравнении с российской.

Авторы материала напомнили, что ВСУ не хватает личного состава. Поэтому именно «Украине сейчас нужна передышка», которой также можно воспользоваться для перевооружения, констатировали журналисты.

Накануне российские подразделения ударили по заводу «Экватор» в Николаеве. Как сообщил координатор местного подполья Сергей Лебедев, именно на этом предприятии собирали беспилотники для украинской армии.