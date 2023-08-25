Мир 25 августа 2023, 17:35 Зеленского предупредили о последствиях отказа признать поражение Экс-разведчик Риттер: отказ Зеленского признать поражение обернется провалом ВСУ РИА «Новости»

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Нежелание президента Украины Владимира Зеленского признать поражение в конфликте приведет к провалу ВСУ. Такой прогноз озвучил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted.

По мнению военного, украинский лидер хочет и дальше делать вид, что якобы побеждает. Однако ситуация в зоне СВО говорит об обратном, отметил Риттер.

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«Украинцы продолжат „побеждать“, даже когда российские танки будут уже в Киеве», — сказал экс-разведчик США.

Потери украинской армии растут с каждым днем, и Зеленский знает об этом, продолжил американский военный. Сейчас стало понятно, что киевский режим с самого начала лгал о своих потерях, указал иностранный специалист.

Аналогичная ситуация сложилась с техникой, которую Запад поставляет ВСУ, добавил Риттер. Есть много видео с ее уничтожением российскими силами, напомнил бывший разведчик.

По его словам, Зеленский находится в отчаянии и пытается направить новые плохо подготовленные подразделения на передовую. Это только ускорит неминуемый разгром украинской армии, подытожил Риттер.

Экс-разведчик ранее допускал, что Украине придется подписать капитуляцию. Страну ждет такая же судьба, как Японию после Второй мировой войны, предположил американский эксперт.