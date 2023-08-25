25 августа 2023, 17:35
Зеленского предупредили о последствиях отказа признать поражение
Экс-разведчик Риттер: отказ Зеленского признать поражение обернется провалом ВСУ
Нежелание президента Украины Владимира Зеленского признать поражение в конфликте приведет к провалу ВСУ. Такой прогноз озвучил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted.
По мнению военного, украинский лидер хочет и дальше делать вид, что якобы побеждает. Однако ситуация в зоне СВО говорит об обратном, отметил Риттер.
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«Украинцы продолжат „побеждать“, даже когда российские танки будут уже в Киеве», — сказал экс-разведчик США.
Потери украинской армии растут с каждым днем, и Зеленский знает об этом, продолжил американский военный. Сейчас стало понятно, что киевский режим с самого начала лгал о своих потерях, указал иностранный специалист.
Аналогичная ситуация сложилась с техникой, которую Запад поставляет ВСУ, добавил Риттер. Есть много видео с ее уничтожением российскими силами, напомнил бывший разведчик.
По его словам, Зеленский находится в отчаянии и пытается направить новые плохо подготовленные подразделения на передовую. Это только ускорит неминуемый разгром украинской армии, подытожил Риттер.
Экс-разведчик ранее допускал, что Украине придется подписать капитуляцию. Страну ждет такая же судьба, как Японию после Второй мировой войны, предположил американский эксперт.
США
Владимир Зеленский
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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