Мир 08 февраля 2024, 08:44 Зеленского предупредили о печальных последствиях на фронте Генерал Ришу: желание Зеленского возглавить операции ВСУ грозит печальным итогом Pool /Ukrainian Presidentia/globallookpress

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Желание президента Украины Владимира Зеленского возглавить военные операции на фронте приведет к печальным последствиям для республики. Такое мнение выразил экс-командир французской седьмой танковой бригадой генерал Николя Ришу. Его процитировало издание L’Express.

«Возможны печальные последствия в долгой перспективе, если президент Зеленский захочет взять в свои руки проведение военных операций», — подчеркнул он.

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Ришу предположил, что увольнение главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного сильно ослабит политические позиции Зеленского. Президента Украины в случае отставки главком будут обвинять в том, что он просто избавился от потенциального соперника, резюмировал бывший командир французской танковой бригады.

Бывший лидер республики Петр Порошенко предложил Зеленскому провести «перезагрузку власти» с себя. Также он призвал президента Украины «отцепиться» от главкома ВСУ Залужного.